Son dakika haberi! Kırklareli'nde sigara izmaritlerinden otoyolda 1 saate 3 yangın - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz - İstanbul otoyolu ve Yörük deresi mevkilerinden araçlardan atılan sigara izmaritlerinden 1 saat içerisinde 3 yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler 3 ayrı bölgede hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü. - KIRKLARELİ

Kırklareli 'nde sigara izmaritlerinden dolayı otoyolda 1 saate 3 yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

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