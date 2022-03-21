Son dakika haberi: Kırklareli'nde "sınırdan planörle uyuşturucu kaçakçılığı" davasında mütalaa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kırklareli'nde "sınırdan planörle uyuşturucu kaçakçılığı" davasında mütalaa verildi

21.03.2022 13:50
Son dakika haberi: Kırklareli'nde "sınırdan planörle uyuşturucu kaçakçılığı" davasında mütalaa verildi

Son dakika haberi... Kırklareli'nde "uluslararası silahlı suç örgütü kurmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" iddiasıyla 7'si firari 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli'nde "uluslararası silahlı suç örgütü kurmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" iddiasıyla 7'si firari 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "uyuşturucu ticareti" ile "silahlı örgüt kurmak ve silahlı örgüte üye olmak" suçlarından yargılanan 10'u tutuklu 13 sanık katıldı.

Gelen belgelerin okunmasının ardından duruşmada, bir tanığın ifadesi alındı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Oruç esas hakkında mütalaasını sundu.

Cumhuriyet Savcısı Oruç, dosya kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak talebinde bulunan V.Y. ile E.Y'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçunu işledikleri sabit olmakla, örgütün çözülmesi ve diğer sanıkların eylemleri açısından çözülmeye yarar sağlayacak somut bir delil sunmadıkları, yeterli bilgi vermedikleri, suçun ortaya çıkmasına yardım ve hizmet etmediği, etkin pişmanlık taleplerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu gerekçesi ile etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı görüşünü bildirdi.

Mütalaada örgüt lideri olduğu ileri sürülen tutuklu sanık S.Ö. hakkında "uyuşturucu ticareti" ile "silahlı örgüt kurmak" suçlarından 38 yıla kadar, R.Ö, N.E, İ.D, A.K, Y.Y, H.Y, S.Y, V.Y. ile K.C. hakkında "uyuşturucu ticareti" ile "silahlı örgüte üye olmak" suçlarından 34 yıla kadar, E.Y, E.Ş, E.K. ve C.Ç. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcı sanık Ş.A'nın ise tüm suçlardan beraatini istedi.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Gedik, esas hakkında mütalaaya karşı savunma için sanık ve avukatların süre taleplerini kabul etti.

Duruşma ertelendi.

Olay

Kırklareli'nin Dolhan köyünde 21 Ocak 2020 tarihinde ormanlık alana planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen içerisinde 52 kilogram skunk uyuşturucu bulunan 6 çanta ele geçirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yapmıştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 15 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yapılan yargılama sürecinde de tutuklu 3 şüpheli adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Üçü yabancı uyruklu firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Yargılama sürecinde Çanakkale Hava Radar Komutanlığı'ndan istenen rapora göre Romanya'dan kiralandığı tespit edilen planör ile 3 kez Türk hava sahasına izinsiz giriş yapıldığı, ilk iki girişte keşif uçuşlarının yapıldığı, son faaliyetinde ise Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan planörün, Dolhan köyündeki ormanlık alanda alçaldığının tespit edildiği yer alıyordu.

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Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kırklareli'nde 'sınırdan planörle uyuşturucu kaçakçılığı' davasında mütalaa verildi - Son Dakika


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