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Son dakika haberi... Kırklareli'nde "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" davası - Son Dakika

Son dakika haberi... Kırklareli'nde "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" davası

24.06.2021 19:18
Son dakika haberi... Kırklareli'nde

Son dakika haber... Kırklareli'nde "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 7'si firari 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli'nde "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 7'si firari 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, uyuşturucu ticareti yaptığı ve silahlı örgüt kurmak ve silahlı örgüte üye olmak suçundan yargılanan 13'ü tutuklu 14 sanık katıldı.

Gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı tutukluluğa ilişkin mütalaa verdi.

Savcılık mütalaasında, 13 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına ve 7 kişi hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamını talep etti.

Tutuklu sanık S.Ö. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Duruşmada diğer sanıklar da savunma yaptı.

Bir süre ara verilen duruşmada, mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Kırklareli'nin Dolhan köyünde 21 Ocak 2020 tarihinde ormanlık alana planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen içerisinde 52 kilogram skunk uyuşturucu madde bulunan 6 çanta ele geçirilmesi üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yapmıştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 15 şüpheliyi gözaltına almış, şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Üçü yabancı uyruklu firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Uyuşturucu Ticareti, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kırklareli'nde 'uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti' davası - Son Dakika


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