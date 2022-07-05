Burada baba Selami, anne Sevdiye, abi Selahattin İğdi ve kardeşi Sadiye Ersoy taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kırklareli'ndeki otobüs kazasında ölen Sebahattin İğdi'nin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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