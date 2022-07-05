Son dakika haberi! Kırklareli'ndeki otobüs kazasında ölen Sebahattin İğdi'nin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kırklareli'ndeki otobüs kazasında ölen Sebahattin İğdi'nin cenazesi toprağa verildi

05.07.2022 19:57
Son dakika haberi! Kırklareli'ndeki otobüs kazasında ölen Sebahattin İğdi'nin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri: Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sebahattin İğdi, (44) son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sebahattin İğdi, (44) son yolculuğuna uğurlandı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi morgundan alınan İğdi'nin cenazesi, yaşadığı Edirne'nin Avarız köyüne getirildi.

Burada baba Selami, anne Sevdiye, abi Selahattin İğdi ve kardeşi Sadiye Ersoy taziyeleri kabul etti.

Edirne Müftü Yardımcısı Adem Özsoy'un köy camisinde kıldırdığı cenaze namazının ardından İğdi'nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Vali H. Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (5) Son dakika haberleri! Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı (5) Son dakika haberi... Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaş Edirne'de defnedildi Son dakika haberi... Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaş Edirne'de defnedildi
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kırklareli'ndeki otobüs kazasında ölen Sebahattin İğdi'nin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:52 Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 20:03:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kırklareli'ndeki otobüs kazasında ölen Sebahattin İğdi'nin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement