Son dakika haberi... Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü ile hastaların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalara devam ettiği bildirildi.

Vatandaşların 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden istek ve taleplerinin karşılandığı ifade edilen açıklamada, bin 500 personelin görev başında olduğunu belirtildi.

Yağlı tohumlar fark ödemesi desteği

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yağlı tohumlar fark ödemesi desteğinin çiftçilerin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında gelişmiş bir ülke olduğunu belirtti.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yağlı tohumlar desteklemesi kapsamında 11 bin 276 işletmeye 73 milyon 99 bin destekleme ödemesi gerçekleştirildiğini aktaran Bilgin, çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.