Son dakika haberi! Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Yüce ve eşi Mina Yüce ile şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretlerde, Türk bayrağı işlemeli tablo ve çiçek hediye eden Yüce, aileler ile bir süre sohbet etti.

Yüce, ziyaretlerin ardından, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Açık hava sineması etkinliği

Lüleburgaz'da açık hava sinemasında "Merhaba Güzel Vatanım" film gösterimi yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin "Beyaz Perde Yıldızlar Altında" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen film gösterimi yoğun ilgi gördü.

Film gösterimi öncesinde vatandaşlar ateş ölçümünden sonra alana alınarak maske dağıtıldı.

Gerenli, film gösteriminin ardından set ekibine çiçek takdim etti.

AK Parti'den MHP'ye ziyaret

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Mücahit Murat Şahin ile yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Şahin, ziyarette, yeniden MHP İlçe Başkanlığı'na seçilen İlkay Karataş ve yönetimini tebrik etti.

Karataş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza olduğumuzu gösterirsek daha güçlü oluruz. Biz elimizden geleni yapalım takdir Allah'ındır." diye konuştu.