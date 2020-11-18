Son dakika haberi! Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde bulundu.

Özalp, pazar yerindeki tedbirleri inceleyerek vatandaş ve esnaflara Kovid-19'a karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kovid-19 ile topyekün bir mücadele yapılması gerektiğini ifade eden Özalp, salgın geçene kadar tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Salgının dünyada ve Türkiye'de hızla arttığını aktaran Gerenli, kimsenin rehavete kapılmaması, temizlik, maske ve mesafe kurallarına en iyi şekilde uyulması çağrısında bulundu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 8 köy ve 1 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamından kent merkezinin Karacaibrahim Mahallesi ile Vize ilçesine bağlı Hasbuğa, Düzova, Çövenli, Akıncılar, Topçuköy, Müsellim, Okçular ve Akpınar köylerine 19 Kasım Perşembe günü enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karacaibrahim Mahallesi'nde 09.00-12.00, diğer köylerde ise 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları gerektiği belirtildi.

Kovid-19 tedbirleri

Lüleburgaz Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Belediye Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çöp konteynırlarını dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, her gün 300 konteynırın yıkanarak dezenfekte edildiği bildirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmaların aralıksız yürütüldüğü aktarılan açıklamada, ekiplerin vatandaşların sağlığının korunması için gece gündüz mesai harcadığı belirtildi.

Yolların da tazyikli su ve deterjan ile yıkandığı ifade eden açıklamada, salgının yayılımının azalması ve sona ermesi için vatandaşların da tedbirlere uygun davranması gerektiği kaydedildi.