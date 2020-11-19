Son dakika haberi: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında temin edilen 10 araç, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla en etkili şekilde mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.

Yeni alınan araçların lojistik anlamda büyük katkı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması istendi.

Kovid-19 tedbirleri

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıldı.

Çalışmalar kapsamında beldedeki toplu taşıma araçları, iş yerleri, cadde ve kaldırımlar dezenfekte edildi.

Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, yazılı açıklamasında, Kovid-19 tedbirlerini aksatmadan uyguladıklarını belirtti.

Belediye olarak salgının başladığı ilk günden bu yana tedbirler kapsamındaki dezenfeksiyon ve temizliğe dikkat ettiklerini aktaran Nalbant, vatandaşların da temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyması gerektiğini kaydetti.

Nalbant, "Salgın sona erene kadar da hepimizin sağlığı için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Belediye olarak alınan tedbiri uyguluyoruz, vatandaşlarımızın da kurallara uymasını istiyoruz. İnşallah bu salgını hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.