Son dakika haberi | Kırklareli'nden kısa kısa

Bir son dakika haberine göre Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi. Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti. Cadde ve sokakların yıkanarak dezenfekte edildiğini bildiren Özalp, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına en üst düzeyde uyması gerektiğini kaydetti. Belediye Başkanı Gerenli, incelemelerde bulundu Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi. Gerenli, ilk olarak Özgürlük Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde, üst yapı çalışmalarına geçtiklerini anlatan Gerenli, sokağa çıkma kısıtlamaları ile çalışmalara hız verdiklerini kaydetti. Sokak hayvanlarına mama desteği Vize Belediyesince sokak hayvanlarına mama verildi. Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ilçenin belirli noktalarına sokak hayvanları için mama bırakıldığını belirtti. Can dostlarını unutmadıklarını belirten Özalp, sokak köpeklerine herkesin sahip çıkması gerektiği bildirdi.

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