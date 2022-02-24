Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler AFAD ve jandarma tarafından bulundu - Son Dakika

Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan 19 yabancı uyruklu, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bazı düzensiz göçmenlerin ormanlık alanda kaybolduğu bilgisine ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışma ile Afganistan ve Fas uyruklu 19 kişiye Çağlayık köyünde ormanlık alanda ulaştı.
Ormanda 3 ayrı grup halinde bazı yabancı uyrukluların piknik alanında bulunan kameriyelerin etrafını naylonla kapatarak soğuktan korunmaya çalıştığı görüldü.
Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler Irak Uyruklu vatandaşa ormanlık alanda ulaştı.
Düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
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