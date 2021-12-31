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Son dakika haberi! Kırklareli Valisi Bilgin, nöbet tutan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi! Kırklareli Valisi Bilgin, nöbet tutan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti

31.12.2021 20:40
Son dakika haberi! Kırklareli Valisi Bilgin, nöbet tutan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti

Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli Valisi Osman Bilgin, nöbet tutan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, nöbet tutan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen ile İstanbul Yolu'nun 4. kilometresindeki uygulama noktasını ziyaret etti.

Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet eden Bilgin, vatandaşlara çikolata ikram etti.

Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ve jandarma teşkilatının 24 saat esaslı, vefakar ve cefakar hizmet verdiğini söyledi.

Polis ve jandarma ekiplerinin kutsal bir görevi yerine getirdiklerini ifade eden Bilgin, vatan görevinde bulunmanın ayrı bir duygu olduğunu kaydetti.

Özellikle son 2 yıldır koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının yanı sıra polis ve jandarma ekiplerinin yoğun bir mesai temposunda çalıştıklarını dile getiren Bilgin, "Özellikle 2022 yılının sizlere ve ailelerinize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini yüce Allah'tan diliyorum. Ama hepsinden önemlisi yüce Allah'tan hayırlı bir yıl ve hayırlı bir ömür sizlere nasip etmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun, göreviniz ve bahtınız açık olsun." diye konuştu.

Bilgin ve beraberindekiler daha sonra Türkiye- Bulgaristan sınırında hudut nöbeti tutan Mehmetçiği ziyaret etti.

Son dakika haberi! Kırklareli Valisi Bilgin, nöbet tutan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti
Son dakika haberi! Kırklareli Valisi Bilgin, nöbet tutan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti

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Osman Bilgin, Kırklareli, Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kırklareli Valisi Bilgin, nöbet tutan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika


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