Son dakika haberi | Kırklareli Valisi Bilgin, vali yardımcısı ve kaymakamlar ile vedalaştı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kırklareli Valisi Bilgin, vali yardımcısı ve kaymakamlar ile vedalaştı

Son dakika haberleri: Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kararname ile ataması gerçekleştirilen vali yardımcısı ve kaymakamlarla vedalaştı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kararname ile ataması gerçekleştirilen vali yardımcısı ve kaymakamlarla vedalaştı.

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Vali Bilgin, bir restoranda Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Vize Kaymakamı Soner Zeybek ve Kofçaz Kaymakamı Emre Öztürk ile bir araya geldi.

Vali yardımcısı ve kaymakamlar ile görev süresince uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Bilgin, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kararname ile Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya Adana Çukurova Kaymakamlığı'na, Vize Kaymakamı Soner Zeybek Aydın Söke Kaymakamlığı'na, Kofçaz Kaymakamı Emre Öztürk Mardin Yeşilli Kaymakamlığı'na, Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir ise Burdur Ağlasun Kaymakamlığı'na atandı.

Lüleburgaz Kaymakamlığı'na Giresun Tirebolu Kaymakamı Salih Yüce, Vize Kaymakamlığı'na Edirne Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Pınarhisar Kaymakamlığı'na Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç'ın ataması yapıldı.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Lüleburgaz, Vize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kırklareli Valisi Bilgin, vali yardımcısı ve kaymakamlar ile vedalaştı - Son Dakika
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