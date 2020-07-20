Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kararname ile ataması gerçekleştirilen vali yardımcısı ve kaymakamlarla vedalaştı.

Vali Bilgin, bir restoranda Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Vize Kaymakamı Soner Zeybek ve Kofçaz Kaymakamı Emre Öztürk ile bir araya geldi.

Vali yardımcısı ve kaymakamlar ile görev süresince uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Bilgin, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kararname ile Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya Adana Çukurova Kaymakamlığı'na, Vize Kaymakamı Soner Zeybek Aydın Söke Kaymakamlığı'na, Kofçaz Kaymakamı Emre Öztürk Mardin Yeşilli Kaymakamlığı'na, Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir ise Burdur Ağlasun Kaymakamlığı'na atandı.

Lüleburgaz Kaymakamlığı'na Giresun Tirebolu Kaymakamı Salih Yüce, Vize Kaymakamlığı'na Edirne Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Pınarhisar Kaymakamlığı'na Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç'ın ataması yapıldı.