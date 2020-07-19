Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Vali Bilgin, ilk olarak Atatürk Stadı'ndaki tenis kortu ile kapalı spor salonu inşaatlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından statta spor yapan vatandaşlarla sohbet eden Bilgin, istek ve sıkıntıları da dinledi.

Bilgin, statta bulunan çocuklara oyuncaklar hediye etti.

Vali Bilgin, ardından tarihi gar binasındaki çalışmaları inceleyerek, bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Bilgin, gazetecilere, kentteki yatırımların hızla devam ettiğini söyledi.

Özellikle gar binasının restore çalışmasına önem verdiklerini ifade eden Bilgin, kısa sürede yapıyı hizmete kazandıracaklarını kaydetti.