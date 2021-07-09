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Son dakika haberi: Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı

09.07.2021 12:23
Son dakika haberi: Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, kent girişinde davul zurnayla karşılandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen yıl gerçekleştirilemeyen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri özlem ve heyecanla bir yıl aradan sonra bugün başladı. Sabah saat 09.00'da Sarayiçi Er Meydanı'nda Minik 1 boy kategorisindeki pehlivanlar 27 derece hava sıcaklığında kıran kırana mücadele gerçekleştirdi. Çeşitli boy kategorilerindeki pehlivanların dualı çayırda mücadeleleri devam ederken, kent merkezinde de karşılama töreni gerçekleşti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, kent girişinde davul-zurna ekibi tarafından karşılandı. Ağanın karşılanmasının ardından Atatürk Anıtı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı ve Kırkpınar Marşı okundu. - EDİRNE

Son dakika haberi: Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı
Son dakika haberi: Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı
Son dakika haberi: Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı
Son dakika haberi: Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı
Son dakika haberi: Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı
Son dakika haberi: Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı
Son dakika haberi: Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı
Son dakika haberi: Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı

Atatürk Anıtı, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı - Son Dakika Spor


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