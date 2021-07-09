Son dakika haberi: Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, kent girişinde davul zurnayla karşılandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen yıl gerçekleştirilemeyen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri özlem ve heyecanla bir yıl aradan sonra bugün başladı. Sabah saat 09.00'da Sarayiçi Er Meydanı'nda Minik 1 boy kategorisindeki pehlivanlar 27 derece hava sıcaklığında kıran kırana mücadele gerçekleştirdi. Çeşitli boy kategorilerindeki pehlivanların dualı çayırda mücadeleleri devam ederken, kent merkezinde de karşılama töreni gerçekleşti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, kent girişinde davul-zurna ekibi tarafından karşılandı. Ağanın karşılanmasının ardından Atatürk Anıtı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı ve Kırkpınar Marşı okundu. - EDİRNE