Son dakika haberi: Kırkpınar'ın eski pehlivanlarından Çelik, gönüllüsü olduğu camide hayatını kaybetti - Son Dakika

Edirne'de, Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin eski pehlivanlardan Sedat Çelik, cemaati olduğu, çevre düzenlemesi ve temizlik işlerine sürekli yardımda bulunduğu Dar-ül Hadis Camisi'nde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Tarihi Kırkpınar'da uzun yıllar güreşen ve ardından Edirne'deki birçok pehlivana antrenörlük yapan tansiyon hastası Çelik (68), cami avlusunda ölü bulundu.

Haber verilmesi üzerine camiye gelen sağlık ekiplerinin Çelik'i hayata döndürmek için müdahalesi sonuç vermedi.

Çelik'in cenazesi Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Caminin temizlik işlerini gönüllü yapan Çelik'in vefatı, cami cemaati ve yakınlarına büyük üzüntü yaşattı.