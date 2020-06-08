Son dakika haberi | Kırkpınar: "Takipçisiyiz" - Son Dakika

Son dakika haberi | Kırkpınar: "Takipçisiyiz"

Son dakika politika haberi: Bir türlü bitirilemeyen Erzurum Havalimanı pisti ile ilgili bir açıklama yapan, İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, "Verilen sözlerin takipçisi olacağız" dedi.

Son dakika haberi | Kırkpınar:

Bir türlü bitirilemeyen Erzurum Havalimanı pisti ile ilgili bir açıklama yapan, İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, "Verilen sözlerin takipçisi olacağız" dedi.


Erzurum Valisi Okay Memiş'in müteahhit firmaya çıkışıyla gündeme gelen Erzurum Hava Limanı Pisti ile ilgili olarak geçtiğimiz gün Erzurum'a gelen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Temmuz ayında bitmiş olacak, açılışını birlikte yapacağız" demişti.


Konu ile ilgili gündemi değerlendiren İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, " İYİ Parti olarak verilen bütün sözlerin takipçisi olacağız" dedi. Erzurum Vali Okay Memiş'in çıkışını da değerlendiren Kırkpınar, " Sayın valimiz devlet adamlığının örneğini sergilemiştir. Siyasetin emir eri olmadığını göstermiştir. Kendisini Erzurum hassasiyetinden ötürü kutluyorum. İnanın onun bu çıkışı olmasaydı, konu bu şekilde gündeme gelmeyecekti" dedi.


Bakan Karaismailoğlu'nun "Temmuzda bitecek" ifadeleriyle ilgili olarak Kırkpınar, " Sayın Bakanın bu sözünün takipçisi olacağız. Bizler siyasetin hak için halk için yapılması gerektiğine inanan insanlarız. Bu inançla her hangi bir oy kaygısı taşımadan, Erzurum'a hizmet eden kim olursa olsun, destekleriz, tebrik ederiz. Ancak üzüntü verici olan şu ki Trabzon Hava limanı Pandemi sürecinde de çalışılarak, bitirilmişken, Erzurum'da 3,5 kilometrelik pist asfaltı, bir türlü yapılamıyor, bitirilemiyor. Bu nasıl izah edilir, kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bu kadar bekledik, temmuzu da bekleriz." Dedi. - ERZURUM

İYİ Parti, Kırkpınar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 11:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Kırkpınar: 'Takipçisiyiz' - Son Dakika

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