Son dakika haberi: 'Kırmızı' Edirne'de tedbirler artırılıyor - Son Dakika

'Kırmızı' Edirne'de tedbirler artırılıyor

İşlek cadde ve sokaklar demir bariyerlerle kapatıldı

'HES' kodu ile giriş yapılacak

EDİRNE - Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanması ve çok yüksek riskli iller (kırmızı) listede yer almasının ardından, Edirne Valiliği tarafından tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Kentin en işlek caddelerinden olan Saraçlar, Çilingirler ve Balıkpazarı Caddelerinin girişleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde demir bariyerlerle kapatıldı. 'HES' kodu geçişlerin sağlanması planlanan cadde ve sokaklarda, yaşanan yoğunlukların en az indirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Tedbirlerden vatandaşlar memnun

Edirneli vatandaşlar, alınan tedbirlerin daha da arttırılması gerektiğini belirterek, "Uymuyor kimse. Böyle giderse daha da artar. Milletin kendisinin kurallara uyması lazım. Polis mi dikelim başlarına. Yüz bin sefer söyleniyor bu" ifadelerini kullanıyor.

"Çok iyi olacak. Çünkü problem yaşıyoruz. Bu kırmızıya dönüş ileriye dönük sıkıntı oluşturabilir. Bir an önce önlem alınması çok çok güzel. Azıcık katlanmamız gerekiyor. Sayın valimiz ne kadar 14 gün mü 15 gün mü? Bence giriş çıkışı yasaklasa veya sokağa çıkma yasağı uygulasa bizler için daha da iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Bariyerlerin üzerinden atlayarak geçtiler

Öte yandan, sabah saatlerinde kentin işlek Cadde ve sokaklarına konan bariyerlerle karşılaşan bazı vatandaşlar, bariyerlerin üzerinden atlayarak yollarına devam etti. Bariyerlerin kapatıldığı sokaklarda bulunan bazı esnaflarda, bariyerlerle tamamen kapatılmasına tepki göstererek, "Şimdi biz burada esnafız. Gelmiş adam sabahtan burayı kapatmış, kilitlemiş gitmiş. Başına bir polis dik. HES kodu ile mi alacaksın. HES kodu ile alacaksan polis dik aç orayı. İnsanları geçir" ifadelerini kullandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı polis araçlarından, Edirne Valiliği tarafından hazırlanan koronavirüs kuralları anonsları yapılmaya devam ediliyor.