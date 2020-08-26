Kırmızı Işık İhlali kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Saray İlçesi Çevre yolu üzeri Çukuryurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kazada 59 KL 101 Plakalı otomobiliyle Kırklareli istikametine seyreden Osman T. Çukuryurt kavşağı üzerinde Saray istikametine seyreden ve iddiaya göre ışık ihlali yapan Volkan K. İdaresinde ki 34 CIG 223 Plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 59 KL 101 Plakalı otomobilde bulunan Asya T. ve Diğer otomobilin sürücüsü Volkan K. Yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Polis ve 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.