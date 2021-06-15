Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı - Son Dakika

Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay dün 18.00 sıralarında Aziziye ilçesi Dadaşkent semti E80 karayolunda meydana geldi. Motosiklet ve karşı şeritten gelen hafif ticari araç, ikisinin de ışık ihlali yapması sonucu şiddetli şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve yanında ki kişiyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.