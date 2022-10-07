Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Aksaz kavşak sisteminde meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Doğan E.'nin idaresindeki 45 PK 717 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, kavşak sisteminde Hüseyin Toprak 'ın kullandığı 07 AUS 313 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle ticari araç otobüsün önünde metrelerce sürüklendi, otobüs ise refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Hüseyin Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan eşi Ayşe Toprak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bir süre sonra fenalaşan otobüs şoförü Doğan E., ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Hüseyin Toprak, Manavgat, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

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