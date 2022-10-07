Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Otomobilde bulunan sürücü ölürken eşi yaralandı
Acı haberle olay yerine gelen sürücünün yakınları güçlükle sakinleştirildi
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Acı haberi alan sürücünün yakınları güçlükle sakinleştirildi.
Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Aksaz kavşak sisteminde meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Doğan E.'nin idaresindeki 45 PK 717 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, kavşak sisteminde Hüseyin Toprak'ın kullandığı 07 AUS 313 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle ticari araç otobüsün önünde metrelerce sürüklendi, otobüs ise refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Hüseyin Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan eşi Ayşe Toprak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bir süre sonra fenalaşan otobüs şoförü Doğan E., ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kazayı gören vatandaşlar, kendilerinin de Aksaz istikametinden D-400 Karayoluna geldiklerini, kırmızı ışıkta kaza yapan ticari araçla birlikte beklediklerini, yeşil ışığın yanmasıyla ticari aracın yolun tam ortasına vardığında, Alanya istikametinden gelen otobüsün kırmızı ışıkta durmayarak hızla gelip ticari araca çarptığını dile getirdi.
Acı haberin ardından olay yerine gelen Hüseyin Toprak'ın yakınları feryat etti. Saatlerce yağmur altında bekleyen acılı aile güçlükle sakinleştirildi.
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