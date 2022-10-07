Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 1 ölü 1 yaralı

07.10.2022 12:43

Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 1 ölü 1 yaralı Otomobilde bulunan sürücü ölürken eşi yaralandı Acı haberle olay yerine gelen sürücünün yakınları güçlükle sakinleştirildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin...

Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Otomobilde bulunan sürücü ölürken eşi yaralandı

Acı haberle olay yerine gelen sürücünün yakınları güçlükle sakinleştirildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Acı haberi alan sürücünün yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Aksaz kavşak sisteminde meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Doğan E.'nin idaresindeki 45 PK 717 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, kavşak sisteminde Hüseyin Toprak'ın kullandığı 07 AUS 313 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle ticari araç otobüsün önünde metrelerce sürüklendi, otobüs ise refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Hüseyin Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan eşi Ayşe Toprak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bir süre sonra fenalaşan otobüs şoförü Doğan E., ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayı gören vatandaşlar, kendilerinin de Aksaz istikametinden D-400 Karayoluna geldiklerini, kırmızı ışıkta kaza yapan ticari araçla birlikte beklediklerini, yeşil ışığın yanmasıyla ticari aracın yolun tam ortasına vardığında, Alanya istikametinden gelen otobüsün kırmızı ışıkta durmayarak hızla gelip ticari araca çarptığını dile getirdi.

Acı haberin ardından olay yerine gelen Hüseyin Toprak'ın yakınları feryat etti. Saatlerce yağmur altında bekleyen acılı aile güçlükle sakinleştirildi.

YORUMLAR
500
SPOR Kardeş şehrin takımları ringde kapıştı SPOR Kardeş şehrin takımları ringde kapıştı Son dakika haberi! Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Son dakika haberi! Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

Hüseyin Toprak, Manavgat, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
14:30 Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi
14:13 Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'de yola kulübün efsane ismi Andy Dawson ile devam edilecek
14:11 Erdoğan, Miçotakis ile yaşadığı tartışmanın çıkış noktasını anlattı: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam
14:05 AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti: Enflasyon farkları ilave edilerek beklentinin üzerinde bir rakam çıkacak
14:02 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Sen kim "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın
13:53 Avrupa Ligi'nde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, kasasını doldurdu! İşte elde edilen gelirin detayları
13:39 590 yıllık medreseyi 150 bin ila 1 milyon lira arasında kiraya çıkarttı
13:27 Gaziantep'te korkunç olay: 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 15:19:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement