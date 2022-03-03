Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda kırmızı ışıkta geçen tır sürücüsü kazaya davetiye çıkarttı. Tırın ışık ihlali başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.

D-100 karayolu Erenler ilçesi Bekirpaşa kavşağında bir tır sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya davetiye çıkarttı. Daha öncelerinde de birçok kazanın yaşandığı bölgede, tır sürücüsünün duyarsız hareketi farklı bir araç içi kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde; karayolundaki sinyalizasyon direklerinde ışığın kırmızıya dönmesine rağmen tır sürücüsünün hiç yavaşlamadan kontrolsüz şekilde yoluna devam ettiği görüldü. Kendisine yeşil ışık yanmasına rağmen tırın geldiğini gören karşı şeritteki otomobilin ise, daha sonrasında yoluna devam ettiği görüldü. - SAKARYA