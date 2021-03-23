Son dakika haberi... Kırşehir'de 2 lisede eğitime 'koronavirüs' arası

Son dakika haberler: KIRŞEHİR'de, koronavirüs vakası tespit edilen 2 lisede yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

KIRŞEHİR'de, koronavirüs vakası tespit edilen 2 lisede yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi. Kırşehir'de Çukur Çayır Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde koronavirüs vakalarına rastlandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, virüsün yayılımını azaltmak için iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün süreyle ara verdi. Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.



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