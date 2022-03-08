Son dakika haberi... Kırşehir'de 3 araç, yangında zarar gördü - Son Dakika

Kırşehir'de 3 araç, çıkar yangından zarar gördü.

Merkez Aşıkpaşa Mahallesi Saçaklar Sitesi önünde park halinde olan ve kısa süre önce tamir ettirildiği belirtilen otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, yandaki 2 araca daha sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerilen gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Araçların zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.