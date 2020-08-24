Son dakika haberi: Kırşehir'de AFAD'dan resim sergisi - Son Dakika

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından kent merkezinde resim sergisi açılarak, deprem, yangın ve diğer afetlerle ilgili farkındalık oluşturuldu.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cacabey Meydanı'nda stant açılarak vatandaşlara, afetlere yönelik bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Standın yanı sıra meydan da şövaleler üzerine yerleştirilen resimlerde, yaşanan bazı afetlerden görüntüler vatandaşlara sunuldu. 3 metre boyutundaki büyük afet ve acil durum çantası da sergilenerek, vatandaşların ilgili ve merakı artırıldı.

Afet ve acil durum çantasının kullanım amacı ve içerisinde bulunması gerekli malzemeler vatandaşlara anlatılırken, çantanın önemi ve afet sırasında katkıları hakkında da bilgilendirici notlar dağıtıldı.

Türkiye'de yaşanan büyük depremlerde yapılan kurtarma çalışmalarını da uzmanlar resimler eşliğinde anlattı. Deprem, yangın ve diğer afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Etkinlik kapsamında meydana getirilen AFAD yeni nesil arama kurtarma araçları ve ekipmanlarının da tanıtımı yapıldı.