Son dakika haberi! Kırşehir'de bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi - Son Dakika

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 3 mahallede yer alan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları içerisinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Kararda ayrıca söz konusu alanların sınır kroki ve koordinatlarına yer verildi.