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Son dakika haberi | Kırşehir'de biyolojik çeşitliliğin geleneksel kullanımı kayıt altına alınıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Kırşehir'de biyolojik çeşitliliğin geleneksel kullanımı kayıt altına alınıyor

07.12.2021 11:32
Son dakika haberi | Kırşehir'de biyolojik çeşitliliğin geleneksel kullanımı kayıt altına alınıyor

Son dakika haberi... Kırşehir'de, biyolojik çeşitliliğin geleneksel kullanımının kayıt altına alınmasıyla ilgili çalışma yapıldığı bildirildi.

Kırşehir'de, biyolojik çeşitliliğin geleneksel kullanımının kayıt altına alınmasıyla ilgili çalışma yapıldığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, biyolojik çeşitliliği oluşturan unsurların insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kullanımı ile ilgili Kırşehir'in yanı sıra farklı illerde çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kırşehir'deki çalışmalarda kültürel ve manevi kimliğin bir parçasını oluşturan ve nesilden nesle aktarılan uygulamaların kayıt altına alınmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, 2 yıllık sürede en az 40 köyde araştırma yapılmasının planlandığı ifade edildi.

İldeki bitki, hayvan ve türevleri gibi biyolojik çeşitlilik unsurlarının sağlık, beslenme, endüstriyel, tarım-hayvancılık amaçlı geleneksel kullanımlarının tespitinin yapılacağı aktarılan açıklamada, "Botanik, enbotanik, zooloji ve sosyal bilimler uzmanlarınca ilimizde en az 40 köyde 2 yıl devam edecek olan çalışmaların birinci ara raporu tamamlanmıştır. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kırşehir'de biyolojik çeşitliliğin geleneksel kullanımı kayıt altına alınıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kırşehir'de biyolojik çeşitliliğin geleneksel kullanımı kayıt altına alınıyor - Son Dakika
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