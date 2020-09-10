Son dakika haberi! Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Zanlılardan H.B.İ.A, H.A.N.N, H.A.N.N. ve I.M.A.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler savcılıktan serbest bırakıldı.

Kırşehir 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım

Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi

12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak