Son dakika! Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika

Son dakika! Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
08.01.2021 10:06
Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
KIRŞEHİR - Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adli mercilere sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen yabancı uyruklu 26 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişiyi ise yakalama çalışması sürüyor. Ayrıca, operasyon kapsamında yapılan aramada ele geçirilen çeşitli dokümanlara da el konuldu.
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