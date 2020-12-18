Son dakika haberleri | Kırşehir'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" tanıtıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kırşehir'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" tanıtıldı

18.12.2020 16:12
Son dakika haberleri | Kırşehir'de

Son dakika gelişmesine göre Kırşehir'de İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile mücadelede anne duyarlılığının artırılması amacıyla hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" tanıtıldı.

Kırşehir'de İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile mücadelede anne duyarlılığının artırılması amacıyla hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" tanıtıldı.

Neşet Ertşaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme toplantısında konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, çocukları bağımlılık yapan her türlü maddeden uzak tutmak için annelere önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Kırşehir'de uyuşturucu ile mücadelede gereken bütün tedbirleri aldıklarını belirten Akın, "Dışarda bütün önlemleri almış durumdayız, fakat annelere de evlerde önemli görevler düşmektedir. Anneler bu konuya karşı duyarlı olsunlar, iyi bir gözlemci olsunlar ki çok sevdikleri çocuklarında olumsuz bir durum sezinlediklerinde ilgili kurumlarla irtibata geçerek önlem alınmasını sağlasınlar." dedi.

Gençlerin geleceği için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Akın, "Devletimizin tüm birimleri ile çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Annelerin çocuklarına olan eşsiz sevgisi ile bu mücadelede başarılı olacağımıza inanıyorum. Uyuşturucu ve bağımlılık yapan her türlü madde ile mücadelemizi tüm kararlılığımızla devam ettireceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile kadın polislerin de aralarında olduğu emniyet mensupları katıldı.

Son dakika haberleri | Kırşehir'de En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi tanıtıldı

Neşet Ertaş, Uyuşturucu, Kırşehir, Narkotik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kırşehir'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi' tanıtıldı - Son Dakika


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