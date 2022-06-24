Son dakika haberi! Kırşehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kırşehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

24.06.2022 14:23
Son dakika haberi! Kırşehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Kırşehir'de evlerden elektrikli eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kırşehir'de evlerden elektrikli eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kuşdilli, Yenice, Çukurçayır ve Bağbaşı mahallelerinde bazı ikametlerin kapılarının kırılarak elektrikli ev eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası analiz çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler H.K, E.K. ve S.E, ekiplerce yakaladı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kırşehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kırşehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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