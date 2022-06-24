Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası analiz çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler H.K, E.K. ve S.E, ekiplerce yakaladı.

Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kırşehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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