Son dakika haberi... Kırşehir'de jandarma, öğrencilere "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını tanıttı - Son Dakika

Açıklamada, "Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığının 'Bir Hareketine Bakar Hayat' temalı kampanyası ve eğitim kurumlarında trafik eğitimi kapsamında, Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesinde bulunan okulumuzdaki öğrencilere yerinde uygulamalı eğitim verilmiştir." denildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasının öğrencilere anlatıldığı ifade edilen açıklamada, trafik güvenliği ile ilgili eğitim verildiği aktarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekibinin kampanyanın tanıtımı için Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesindeki okulda çalışma yaptığı belirtildi.

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