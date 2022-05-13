Son dakika haberi! Kırşehir'de jandarmadan öğrencilere temel trafik eğitimi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kırşehir'de jandarmadan öğrencilere temel trafik eğitimi

13.05.2022 13:18
Son dakika haberi! Kırşehir'de jandarmadan öğrencilere temel trafik eğitimi

Son dakika haberi: Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine uygulamalı temel trafik eğitimi verildi.

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine uygulamalı temel trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Çayağzı köyü TEV Zahide Zehra Garring İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören 23 öğrenciye Dr. Meral Kılıçözlü Çocuk Trafik Eğitim Parkuru'nda temel trafik eğitimi programı düzenlendi.

Ekipler tarafından öğrencilere, karşıdan karşıya güvenli geçiş, gece trafikte yayaların güvenli seyretmesi, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, temel trafik işaret ve levhaları, otobüs ve okul servislerine binme ve inme kuralları hakkında bilgi verdi.

Trafik timleri, teorik bilgilendirmenin ardından özel platformda çocuklara uygulamalı eğitim yaptırdı.

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Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kırşehir'de jandarmadan öğrencilere temel trafik eğitimi - Son Dakika


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