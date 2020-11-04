Son dakika haberi! Kırşehir'de Kovid-19 sürecine destek için "Spor Danışma Hattı" kuruldu - Son Dakika

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde spor yapmak isteyenlere destek amacıyla "Spor Danışma Hattı" kuruldu.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Ahi Stadı yanındaki Sağlıklı Yaşam ve Sporcu Merkezi'nde incelemelerde bulunarak "Mesafemi Koruyorum Sporumu Yapıyorum" projesine katılanlarla sohbet etti.

Ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Şahin, salgın döneminde birçok vatandaşın evlerinde uzun süreler geçirdiğini, hem fiziki hem de moral ve motivasyon olarak olumsuzluklar yaşadığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının projeleri kapsamında bu süreçte spor yapmak isteyenlerin daha doğru bilgi almaları için "Spor Danışma Hattı" kurduklarını belirten Şahin, bunun için beden öğretmenlerinin de içinde yer aldığı özel bir ekip oluşturduklarını dile getirdi.

Ekibin, 0386 213 11 60 nolu danışma hattından gelen soruları cevaplandırarak yönlendirme yaptığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın, 'pandemi döneminde nasıl spor yapmalıyım, evde egzersiz olarak neler yapabilirim, nasıl sağlıklı beslenirim' gibi soruları oluyor. Bunun doğru ve sağlıklı bir şekilde açıklanması gerekiyor. Vatandaşlarımız kurduğumuz danışma hattını arayarak, sporla ilgili genel bilgileri alabilirler. Arayan vatandaşlarımızı Ahi Stadı'ndaki birimlerimize davet ediyoruz. Onları spora yönlendiriyoruz, spora başlamalarını sağlıyoruz."

Sağlıklı Yaşam ve Sporcu Merkezi ile Ahi Stadı'nda Kovid-19 tedbirleri uygulanarak spor faaliyetlerinin sürdürüldüğünü ifade eden Şahin, "Burada tüm tedbirleri alarak 12 branşta faaliyetlerimiz de devam ediyor. Yetişkinler için diyetisyen, fizyoterapist ve antrenör eşliğinde spor programları uygulanıyor. Yüzme, voleybol, basketbol, masa tenisi, badminton, atletizm, güreş, okçuluk sporlarının da aralarında bulunduğu branşlarda çalışmalarımız var." diye konuştu.