Son dakika haberi! Kırşehir'de polislerden kan bağışına destek - Son Dakika

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Türk Kızılayın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, çok sayıda polis memuru, amir ve şube müdürü ramazan ayı dolayısıyla iftardan sonra Türk Kızılay Kırşehir Kan Bağışı Merkezi'nde bir araya geldi.

Emniyet mensupları, bağışta bulunarak Kan Bağışı Merkezi'nin stoklarına katkı sağladı.

Türk Kızılayı bağış sonrası ikramlarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerde görev yapan polislerin kan bağışı Polis Haftası süresince devam edecek.