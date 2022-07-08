Son dakika haberleri... Karaman'da polisten sahte para uyarısı

Karaman'da polis, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında satıcıları sahte para kullanımına karşı uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve KOM Şube ekipleri Kazalpa ve Urgan Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık hayvan satışı yapan üretici ve satıcılarla görüşerek sahte para konusunda bilgilendirdi.

Kurban alıcı ve satıcılarına gerçek banknot ile sahtesi arasındaki farkları, sahte paranın nasıl ayırt edilebileceğini anlatan ekipler, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması, her türlü şüpheli durumda 112 Acil Çağrı Merkezi veya Polis Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

Ekipler, hayvan satıcılarına "Kurbanlık satarken dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olun" ve "Sahte paraya karşı dikkat edin" yazılı afiş ile sahte paranın özelliklerinin anlatıldığı broşür de dağıttı.