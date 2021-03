Son dakika haberi: Kırşehir'de şehit aileleri için "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar Projesi" hayata geçirilecek - Son Dakika

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin hazırladığı "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar Projesi", İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Dernek başkanı Mutlu Kılıçaslan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, desteklerinden dolayı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Kırşehir protokolüne teşekkür ederek, proje hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında eylül ayına kadar 7 farklı çalışma yürütüleceğini belirten Kılıçaslan, "şehitlik ağacı, halıya dokunan şehit fotoğrafları, tiyatro gösterisi, kardeşlik gezisi" gibi etkinliklerin bunlardan bazıları olduğunu ifade etti.

Kılıçaslan, hazırladıkları projelerle şehit ailelerinin birlik ve beraberliğini sürdürmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz şehitlerimizden bir an bile ayrılmadık. Şehitlerimizin anneleri, babaları, evlatları, kardeşleri bir an olsun cennetteki yakınlarını sinesinden ayrı tutmadı. İlelebet sinemizde çarpmaya da devam edecekler. Projemiz ile ilmek ilmek halıya dokunan şehitlerimiz, şehitlik ağacı, ramazan ayı programları, bozkırdan Karadeniz'e kardeşlik gezisi, aşure ikramı, vatan için can verenler albümü gibi ailelerimize moral verecek faaliyetleri gerçekleştireceğiz, vatan için can verenler için albüm hazırlayacağız."

Kılıçaslan, daha önce Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle "Bayrakla Bütünleşen Şehitlerimiz" ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği "Gönüllü Gençler ve Şehit Aileleri" projelerini hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.