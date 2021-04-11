KIRŞEHİR'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi bacağından vurularak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çukurçayır Mahallesi'nde bulunan Hılla Gölü parkında meydana geldi. Ticari aracıyla parka gelen A.K. (31), husumetli olduğu H.A (30) ve A.A (32) ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracından A.K., çevreye ateş açtı. Olayda H.A sağ bacağından vuruldu. Yaralı görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli A.K. tabanca ile polis merkezine giderek teslim oldu.