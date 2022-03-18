Kırşehir Emniyetinden sokak satıcılarına operasyon - Son Dakika

Kırşehir Emniyetinden sokak satıcılarına operasyon

KIRŞEHİR Kırşehir'de Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre polis, il merkezinde 'Uyarıcı madde imal ve ticareti' yapmak suçundan 5 kişiyi teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalarda 26.71 gram metanfetamin maddesi, 15.42 gram sentetik kaannabinoid maddesi, 0.37 gram toz esrar ele geçirildi. İkametlerinde yapılan aramalarda uyarıcı maddelerle birlikte farklı dijital dokümanlara da el koyan polis, M.C., A.K., T.S., M.K., G.T.'yi göz altına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.C., A.K., ve T.S. tutuklanarak E-Tipi cezaevine gönderildi.

M.K., G.T. ise adli kontrol şartları hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.