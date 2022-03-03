Son dakika haberi: Kırşehir'de tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

Kırşehir'de tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırşehir- Kayseri kara yolunda seyir halinde olan plakaları öğrenilemeyen Ü.T. idaresindeki tır, Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü kavşağı yakınlarında Adem Arslan'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kamyonetin sürücüsü Arslan, kaza yerinde yaşamını yitirdi, aynı araçta bulunan D.O. yaralandı.
Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Ü.T, Mucur İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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