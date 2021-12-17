Son dakika haberi: Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırşehir'de, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mucur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, N.Ü, M.U, H.B, B.K, E.D, S.K, M.U, A.T ve M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda 19,41 gram esrar ve 18 sentetik ecza hap ele geçirildi.