Son dakika haberi... Kırşehir Kent Konseyi'nden Kovid-19 kısıtlaması uyarısı - Son Dakika

Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yeni kısıtlamaların olmaması için halkın daha duyarlı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Üçgül, yaptığı yazılı açıklamada, artış eğilimi gösteren koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Vatandaşların Kovid-19 tehlikesine karşı daha hassas davranmaları gerektiğini vurgulayan Üçgül, şöyle devam etti:

"Kırşehir'de Valimiz İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu gerekli kararları alırken Kırşehir Belediyesi de elinden geldiğince salgın ile mücadele noktasında gerekli önlemleri almaya gayret ediyor. Bu mücadelenin etkin olabilmesi adına vatandaşlarımızın alınan kararlara, maske ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyması gerekiyor. Aksi durumda vakaların artması kısıtlamaları da beraberinde getirecektir. Kısıtlamalar ise sosyal ve ekonomik alanlarda birçok olumsuzluğu beraberinde getirirken bundan en çok etkilenenlerden birisi de çocuklarımız ve onların eğitimi olacaktır."

Vaka artışının yeni kısıtlamalara neden olabileceğine işaret eden Üçgül, "Son günlerde tekrar artış gösteren koronavirüs ile mücadelede Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarının üstün gayretine şahit oluyoruz. Bu gayretlerin boşa çıkmaması adına halkımızın da daha duyarlı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve hassasiyet göstermeleri noktasında rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.