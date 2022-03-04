Son dakika haberi... Kırşehir merkezli 18 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kırşehir merkezli 18 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

04.03.2022 10:18
Son dakika haberi... Kırşehir merkezli 18 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Kırşehir merkezli 18 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırşehir merkezli 18 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyon kapsamında 18 ilde yakalanan ve sorgularının ardından Kırşehir Adliyesine sevk edilen 43 kişinin savcılık ve nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 18'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle hakimliğe çıkarılan şüphelilerden örgüt yöneticisi konumundaki A.E.Ş, B.E, S.A. ve E.A. tutuklandı, 21 kişi ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

Kırşehir merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Kırşehir ve farklı illerde şubeleri bulunan güzellik merkezlerinde çalışan kızları stajyer öğrenci gibi göstererek öğrencilere katkı bahanesiyle vatandaşlara sözleşme imzalattırdıkları, sonrasında icra takibi başlattıkları iddiasıyla 43 kişi gözaltına alınmıştı.

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kırşehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kırşehir merkezli 18 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kırşehir merkezli 18 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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