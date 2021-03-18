Son dakika haberi... Kısa film yarışması 3 bin nüfuslu ilçeyi "film platosu"na çevirdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Kısa film yarışması 3 bin nüfuslu ilçeyi "film platosu"na çevirdi

18.03.2021 11:09
Son dakika haberi... Kısa film yarışması 3 bin nüfuslu ilçeyi

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın'ın 3 bin nüfuslu Ulus ilçesinde, esnaftan öğrenciye, işçiden memura birçok kişi, Adalet Bakanlığının "Önce adalet, önce insan" sloganıyla düzenlediği kısa film yarışmasına katılmak için hem kamera önüne hem kamera arkasına geçti.

Bartın'ın 3 bin nüfuslu Ulus ilçesinde, esnaftan öğrenciye, işçiden memura birçok kişi, Adalet Bakanlığının "Önce adalet, önce insan" sloganıyla düzenlediği kısa film yarışmasına katılmak için hem kamera önüne hem kamera arkasına geçti.

Adalet Bakanlığının, adalet, vicdan, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi kavramların sinemanın özgün diliyle ortaya konulması için düzenlediği kısa film yarışması, ilçe halkını harekete geçirdi.

İlçede yaşayanlar, yarışmaya katılmak için kollarını sıvayarak yönetmenlikten senaristliğe, oyunculuktan görüntü yönetmenliğine kadar filmin her kademesinde yer aldı.

Esnaf, işçi, kamu çalışanı ve öğrenciler ile 10'u oyuncu 30 kişinin emeğiyle hazırlanan, engelli bir temizlik görevlisinin gözünden adalet teması işlenen "Yargı" isimli ilk film çekimleri tamamlanarak Bakanlığa teslim edilirken, ikinci film için de "kamera" denildi.

Adaleti temsil eden ve yıkılan bir heykelin el birliğiyle kaldırılması anlatılan "Hadi" isimli ikinci filmde, yine ilçe halkından demirci esnafından terziye, tekstil çalışanından çiftçiye yaklaşık 100 kişi rol alıyor.

Adeta film platosuna dönüşen ilçede yaşayanların da meraklı gözlerle takip ettiği çekimlerde, oyuncuların kostümünden makyajına, jest ve mimiklerden çekim açılarına kadar her detay özenle uygulanıyor.

Film müzikleri de ilçede müzik öğretmeni olarak görev yapan Engin Uysal'ın imzasını taşıyor.

Herkesin katılımına açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 31 Mart olarak belirlendi. Yönetmen Derviş Zaim'in jüri başkanlığını yapacağı yarışmanın sonuçları 30 Nisan'da açıklanacak.

Birinciye 50 bin, ikinciye 40 bin, üçüncüye ise 30 bin lira ödül verilecek yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer verildi.

Kaymakamlık özel kalem müdürü senarist oldu

Ulus ilçesinde kaymakamlık özel kalem müdürü olarak görev yapan ve filmin senaristliğini üstlenen Ekrem Cengiz, AA muhabirine, yörede arkadaşlarıyla 2013'de tiyatro ekibi kurduklarını ve o yıldan bu yana da sanatsal faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Birikimlerini ve tecrübelerini Adalet Bakanlığının düzenlediği kısa film yarışmasında da göstermek istediklerini anlatan Cengiz, "Ulus'taki birlik, beraberlik ve sinerji, bizi tatmin etti. İlçe halkımızın da katılımıyla ve ilçenin de tanıtımının olması adına kısa film yarışmasına katılmak istedik. İlk filmimizi geçen ay Bakanlığa teslim ettik. İkinci bir filmle de katılmak istedik, çekimlerini yapıyoruz. Oyuncuların tamamı ilçe halkından oluşuyor. Yine kaymakamımız, belediye başkanımız ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de bize çok destek oluyor. İlçe halkı çok mutlu, herkes katılmak istiyor. İnşallah başarılı oluruz." diye konuştu.

Yönetmen koltuğuna esnaf oturdu

İlk filmde kameramanlık yapan ve ikinci filmin yönetmenliğini üstlenen esnaf Engin Uzun da güzel sanatlara ilgisi olduğunu belirterek, fotoğraf ve kamera çekimleri yaptığını, bu yeteneği doğrultusunda yönetmenlik yaptığını kaydetti.

Uzun, yarışmada derece elde etmek istediklerini dile getirerek, "Filmde yer alan oyuncular da profesyonelce verdiğimiz direktifleri yerine getiriyorlar. İnsanlar önce yadırgıyor ama ilk filmde güzel şeylerin ortaya çıktığını görenler meraklanıyor ve daha iyisini yapmak istiyorlar. Bu nedenle de ikinci filmimizi çekiyoruz. Bu kısa film yarışması bizim için bir vesile ve başlangıç oldu. Bundan sonra da uzun metrajlı bir film çekmek istiyoruz. İlçemiz doğası, insanları ve sakinliğiyle film platformu olmaya müsait bir yer. Bunu da değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Adalet için bir şeyler yapmaya çalışan insanlarımız var"

Yapımcılığı üstlenen Cumhurbaşkanlığı Personel Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Reçber ise kısa film yarışmasının hayallerinin bir başlangıcı olduğunu, ilçede film çekimleriyle üstün bir performans sergilendiğini söyledi.

Reçber, adalet kavramının önemine işaret ederek, "İlk filmimizi yaptıktan sonra ikinci filmi daha profesyonel şekilde çekmek istedik. Bu ülkede adalete gönlünü vermiş, adalet için bir şeyler yapmaya çalışan insanlarımız var. Buradaki bu emeğe çok güzel tepkiler de alıyoruz. Burada gördüğümüz bir şey var, ilçe halkı sanata ve kültüre çok değer veriyor. Bir de bu ilçenin sinema ve dizi sektörü açısından da uygun bir plato olduğunu gördük. İnşallah daha sonra da güzel şeyler ortaya çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ödül, ihtiyaç sahibi kişiler için kullanılacak"

İlk filmde belediye başkanı, ikinci filmde memur rolünde yer alan ilçe devlet hastanesinde sağlık teknisyeni olarak çalışan Mesut Soner Sevinç, ilk filmden sonra güzel tepkiler aldıklarını dile getirdi.

Sevinç, yarışmanın para ödüllü olduğunu aktararak, "Derece alırsak bu ödülü ilçemizde önce çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi kişiler için kullanacağız. Bu da bu projede ciddi bir motivasyon kaynağımız oluyor." dedi.

İlk filmde engelli bir temizlik görevlisi rolünde yer alan Bartın Adliyesinde zabıt katibi olarak çalışan Hasan Mavi, projede yer almaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Kısa film yarışması 3 bin nüfuslu ilçeyi 'film platosu'na çevirdi - Son Dakika


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