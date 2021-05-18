Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 arttı - Son Dakika

Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 arttı

18.05.2021 10:38
Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 arttı, System.String[]

Kısa vadeli dış borç stoku, Mart sonunda 2020 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında artışla 140,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stoku, Mart sonunda 2020 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında artışla 140,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında artışla 140,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,3 oranında azalarak 57,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,0 oranında artarak 60,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,7 oranında azalarak 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,2 oranında azalarak 19,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 9,5 oranında artışla 14,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında azalışla 15,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artarak 54,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,1 oranında artarak 27,0 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,3 oranında azalarak 91,1 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artarak 62,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,1 oranında artarak 77,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Mart sonu itibarıyla 428 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 169 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,6'sı dolar, yüzde 27,3'ü Euro, yüzde 12,4'ü TL ve yüzde 14,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

2021 Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 185,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,9, Merkez Bankası'nın yüzde 12,2, özel sektörün ise yüzde 66,9 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

-İHA-

Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 arttı

dolar, Döviz, Mart, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 arttı - Son Dakika Ekonomi


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