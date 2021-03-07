Sessizliğin hakim olduğu ilçe merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Güneşli havaya rağmen sağduyu gösteren vatandaşlar, günlerini evlerinde geçirmeyi tercih etti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kısıtlama olmayan ilçede halk evde kalmayı tercih etti - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi

Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller