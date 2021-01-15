Son dakika haberi! Kısıtlama öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak kesintisiz iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da da trafik yoğunluğu arttı. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, 15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nde geçişlerde de trafiğin yüksek olduğu görüldü. Kısıtlama sebebiyle hafta sonunu evde geçirecek bazı vatandaşlar eksiklerini tamamlamak için bazıları da evlerine gitmek için yollara çıktı. İş çıkış saatinin de denk gelmesi üzerine trafik yoğunluğu artış göstererek zaman zaman da durma noktasına geldi. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

(İHA)