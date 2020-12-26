Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı

26.12.2020 10:52
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ESENLER'de kısıtlamayı ihlal eden sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamaca kazayla son buldu.

ESENLER'de kısıtlamayı ihlal eden sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamaca kazayla son buldu. Otomobiliyle kaçmaya çalışırken park halindeki otomobile çarparak yakalanan şüphelinin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen Pazartesi gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre kısıtlamayı ihlal eden otomobil sürücüsü, trafik denetlemesini görünce kaçmaya başladı. Trafik polisleri kaçmaya başlayan ve mahalle aralarına giren otomobil sürücüsünü yakalamak için kovalamaya başladı. Esenler'de bir sokağa giren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Bu sırada kaldırımdaki ağaçlar da devrilerek bir başka araca zarar verdi.  Polis ekipleri sürücüyü kelepçeleyerek gözaltına aldı. Tüm bu yaşananlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"YASAK SAATİ DIŞARI ÇIKMIŞ"Şüphelinin kaçmaya çalışırken çarptığı park halindeki aracın sahibi Alim Alaçam, evde olduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu söyleyerek, "Dedim biri benim arabama vurdu. Öyle bir his geldi. Aşağı indik. Arabanın arkası paramparça olmuştu. Bu ağaçlar devrilmişti. Devrilen ağaçlar öndeki ağaca da zarar vermişti. Kendisi polisten kaçıyormuş. Yasak saati. Dışarı çıkmış dolaşmaya polisi görünce de ters yöne giriyor kaçıyor. Poliste takibe alıyor. Yolda kaygan aşırı da hızlı olunca fren falan tutmuyor. Arabaya vuruyor. Araba pert olabilir. Arabanın zararından değiliz kimseye bir şey olmadığına şükrediyoruz. Arabada tek kişiymiş ne amaçla geziyorsa o saatte. Genç bir çocuktu" dedi.


- İstanbul
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı

Otomobil, Esenler, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kısıtlama saati polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


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