Son dakika haberi! Kısıtlama saatinde iş yerinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar - Son Dakika

Son dakika haberi! Kısıtlama saatinde iş yerinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar
09.12.2020 11:40
Son dakika gelişmesine göre BİTLİS'in Güroymak ilçesinde kısıtlama saatlerinde bir iş yerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 5 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
BİTLİS'in Güroymak ilçesinde kısıtlama saatlerinde bir iş yerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 5 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arası yapılan devriye sırasında şüphe üzerine bir iş yerine girdi. Yoğun duman ve uyuşturucu madde kullanımı materyallerin olduğu iş yerinde, E.C., M.Y., A.İ.G., T.C. ve E.M. isimli şüpheliler yakalandı. Yerde bulunan kap içerisinde 3,35 gram sentetik uyuşturucu, 15,70 gram eroin ele geçirildi.Adli işlem başlatılan 5 şüpheli hakkında ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira da idari para cezası uygulandı.
Son Dakika UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Zafer Geçidi Töreni'nde Türk SİHA'larını sergileyecek Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti Burun estetiği kabusa dönen kadın 2 kez intihara kalkıştı: Çocuğum "Anne burnun yamuk" dediğinde psikolojim bozuluyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor