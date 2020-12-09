Son dakika haberi! Kısıtlama saatinde iş yerinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar - Son Dakika

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde kısıtlama saatlerinde bir iş yerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 5 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arası yapılan devriye sırasında şüphe üzerine bir iş yerine girdi. Yoğun duman ve uyuşturucu madde kullanımı materyallerin olduğu iş yerinde, E.C., M.Y., A.İ.G., T.C. ve E.M. isimli şüpheliler yakalandı. Yerde bulunan kap içerisinde 3,35 gram sentetik uyuşturucu, 15,70 gram eroin ele geçirildi.Adli işlem başlatılan 5 şüpheli hakkında ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira da idari para cezası uygulandı.