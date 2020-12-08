Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı - Son Dakika

Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı

08.12.2020 01:08

Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı Yakalanan sürücü gazetecilere "Dur ihtarını görmedim, görseydim kaçmazdım devletimden. Kısıtlamayı 00.00 olarak biliyordum.

Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı

Yakalanan sürücü gazetecilere "Dur ihtarını görmedim, görseydim kaçmazdım devletimden. Kısıtlamayı 00.00 olarak biliyordum. Bilseydim böyle bir şey yapmazdım" dedi

ADANA - Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı. Yakalanan sürücü 1.4 promil alkollü çıkarken, "Polislerin ihtarını görmedim, görseydim devletimden kaçmazdım. Kısıtlamayı 00.00 olarak biliyordum" diye kendisini savundu.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Hekimköy Bulvarı ile Çatalan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptıkları yol uygulamasında, 01 JR 1989 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ancak otomobil sürücüsü Poyraz G. ihtira uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri telsiz anonsuyla kaçan otomobili bildirmesi üzerine aracın gidiş güzergahına göre yol kapatıldı. Mithat Özsan Bulvarı'nda yolu kesen devriye ekipleri kaçan otomobili yakaladı.

Yapılan incelemelerde sürücü Poyraz G. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen arkadaşının sokağa çıkma izinlerinin olmadığı tespit edildi. Alkol muayenesi yapılan sürücü Poyraz G. 1.4 promil alkollü çıktı. Poyraz G.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Polis, Poyraz G'ye dur ihtarına uymama, alkollü araç kullanma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uyguladı.

"Polisleri görmedim, kısıtlamayı 00.00 biliyordum"

Basın mensuplarının kendisini görüntülediği fark eden Poyraz G., "Dur ihtarını görmedim, görseydim kaçmazdım devletimden. Kısıtlamayı 00.00 olarak biliyordum. Bilseydim böyle bir şey yapmazdım. Her şeyin hayırlısı başkada diyecek bir şeyim yok" dedi.

Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı
Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı
Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı
Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı

Otomobil, Çatalan, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışına ilk yorum: 2023'te aday olabileceği sinyalini verdi Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Adam kaçırma olayında 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık Bakan Koca'dan vaka sayısı yüksek olan 3 il için uyarı: Risk devam ediyor MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi "Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı
Darbeci Hafter komutasındaki güçler, Türk gemisine el koydu Darbeci Hafter komutasındaki güçler, Türk gemisine el koydu         
01:09
Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler         
01:02
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı: Lütfen boykotu sonlandırın Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı: Lütfen boykotu sonlandırın         
23:29
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm         
22:30
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday         
20:53
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü         
19:44
Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?         
19:43
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti         
18:51
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 01:31:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei