Son dakika haberi... Kısıtlamada görev yapan polislere sıcak çorba ikramı - Son Dakika

Kısıtlamada görev yapan polislere sıcak çorba ikramı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan polis ekiplerine çorba ve ekmek ikramında bulundu.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Gaziantep genelinde 38 ayrı noktada görev başında olan polis memurlarına Şahinbey Belediyesi içlerini ısıtacak çorba ikramında bulundu. 38 ayrı noktada vatandaşın sağlığı ve güvenliği için görev başında olan polis memurlarının görev yaptığı noktalara Şahinbey Belediyesi tarafından araçlarla çorbalar getirilerek ikram edildi. Emniyet mensupları soğuk kış gününde içlerini ısıtan çorbanın ve unutulmamanın mutluluğunu yaşadı.

Çorbalar soğuk havada emniyet mensuplarının içini ısıttı

Görev başındaki polisler, yapılan ikramdan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Soğuk kış gününde içimizi ısıtan bu ikramdan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" dediler.

Vatandaşlara da ikram edildi

İşleri için araçları ile dışarıda olan ve polisin uygulama noktalarında duran vatandaşlara da Şahinbey Belediyesi personelleri çorba ve ekmek ikramında bulundu. Vatandaşlar, Şahinbey Belediyesi'nin ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederek, "İşimiz gereği sokağa çıkmak zorunda kaldık. Soğuk havada polislerimiz de görev başındalar. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, polislerimizi ve bizleri düşünerek çorba ikramında bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştular.